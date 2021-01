Fate: The Winx Saga – Nuovo trailer della serie di Netflix

Le prime lezioni ad Alfea e le minacce che le ragazze dovranno affrontare durante il primo anno di scuola sono solo alcune della nuove immagine che vediamo nel nuovo trailer di Fate: The Winx Saga. La serie live action, firmata da Brian Young (sceneggiatore di The Vampire Diaries), è ovviamente ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi, è composta da sei episodi e debutterà il 22 gennaio.

Guarda il nuovo trailer di Fate: The Winx Saga

Fate: The Winx Saga | Trailer ufficiale | Netflix

Sinossi:

La serie racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.

Il cast di Fate: The Winx Saga, invece, include: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra (che abbiamo scoperto che è la cugina di Flora), Elisha Applebaum nel ruolo di Musa. La cattiva Beatrix è Sadie Soverall, mentre gli Specialisti sono Freddie Thorp nel ruolo di Riven, Danny Griffin nel ruolo di Sky, Theo Graham nel ruolo di Dane e Jacob Dudman nel ruolo di Sam.

Nel cast anche Eve Best (Nurse Jackie – Terapia d’urto), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Agents of SHIELD), Alexander Mcqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) e Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom).