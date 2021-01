Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda. Il cantante Deddy ha sempre manifestato le sue insicurezze sul suo modo di cantare e durante le prove in studio di oggi ne parla con la conduttrice.

Questa è anche l’occasione per parlare del significato di Parole a caso, uno dei suoi inediti. “Ti ricordi quando hai scritto questo pezzo?”, chiede Maria. “Sì, l’ho scritto per sfogo sui problemi che avevo con una ragazza, stavo male e l’ho scritto per sfogarmi. Ora invece sto male per come lo canto” risponde Deddy”.

Maria De Filippi, allora, prova a convincere il ragazzo a pensare a cosa canta piuttosto che a come lo canta. Deddy prova a seguire il suo consiglio e subito dopo aver eseguito la canzone, trova il risultato più accettabile del solito.

Parole a caso, vi ricordiamo, è su tutte le piattaforme digitali insieme ai singoli di Enula, Aka7even, Esa, Ibla e Raffaele.

Ecco il significato di Parole a caso, spiegato da Deddy

“Parole a caso è per me un brano molto importante, in quanto esprime a pieno lo stato d’animo provato il giorno che è stata scritta. Nonostante io non sia l’unico autore, ma anche Zaccaria ci ha lavorato, è stato grandioso il fatto che abbia tenuto lo stesso mood mio.

Il brano parla di una mia situazione passata in cui non riuscivo a dormire perché pensavo solo a lei. Spero che il brano possa aiutare tutte le persone che si troveranno nella mia situazione. Inoltre ci tengo a ringraziare Canova per aver reso il brano unico, e “Amici” per reso possibile pubblicare il brano, crescere e migliorarmi”. Cosa ne pensate di Parole a caso di Deddy?