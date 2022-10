Falling For Christmas: tutto sul film Netflix con Lindsay Lohan

Lindsay Lohan si prepara a tornare con Falling For Christmas, rom-com natalizia che la vedrà protagonista insieme a Chord Overstreet. Un film che segna l’atteso ritorno dell’attrice, iconico volto degli anni 2000, dopo una lunga assenza dalle scene che farà impazzire tutti coloro che amano i film romantici natalizi.

Falling For Christmas il trailer del film

Falling For Christmas quando esce in streaming

Il film sarà disponibile in streaming su Netflix per tutti gli abbonati a partire dal 10 novembre. Giusto in tempo per iniziare a prepararsi al mood natalizio.

Falling For Christmas il cast del film

Protagonista indiscussa del film è Lindsay Lohan che torna al cinema dopo un lunghissimo periodo di assenza dovuto alle sue problematiche personali. Nonostante l’attrice non abbia mai del tutto interrotto il suo lavoro come attrice, gli impegni importanti si erano diradati nel corso del film. L’ultimo titolo di rilievo che l’aveva vista nel cast è stato The Canyons di Paul Schrader del 2013.

Insieme a lei ci sarà anche Chord Overstrett, noto per aver interpretato Sam Evans in Glee, nei panni di co-protagonista del film.

Falling For Christmas ci che cosa parla

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale e finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

