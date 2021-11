Lindsay Lohan protagonista di una rom-com natalizia di Netflix

Lindsay Lohan è tornata! L’attrice icona dei teen movie dei primi anni 2000 sarà infatti protagonista di una rom-com natalizia prodotta da Netflix. La notizia è arrivata ieri in tarda serata quando sui social di Netflix è stata postata una prima immagine del film, ancora senza titolo.

Questa la caption che è stata condivisa sui social:

“Solo Lindsay Lohan e Chord Overstreet che camminano in un ‘Winter Wonderland” mentre girano la loro rom-com senza titolo che arriverà su Netflix nel 2022″.

Avete capito bene quindi: Lindsay Lohan sarà protagonista di un nuovo film, ma dovremo aspettare ancora un anno per vederla. Insieme a lei, come accennato, ci sarà Chord Overstreet diventato famoso per aver interpretato Sam Evans in Glee.

Questo film che, come abbiamo detto, non ha ancora un titolo segnerà il ritorno di Lindsay Lohan al cinema dopo tanto tempo con una produzione così attesa. L’attrice infatti, pur non avendo mai smesso di lavorare, ha avuto come è noto un lungo periodo di declino a seguito del suo incredibile successo, purtroppo dovuto alla sua dipendenza da alcool e droghe.

Che questa possa essere una rinascita? Glielo auguriamo. Anche se non sarà il film della vita potrebbe essere una seconda chance per far ripartire in modo più dinamico e meno tossico la sua carriera.

Non ci resta che aspettare per scoprire di più a proposito di questa misteriosa rom-com natalizia. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, non perdetevi quella di quest’anno con protagonista Nina Dobrev: Love Hard.