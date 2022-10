In occasione dell’uscita nei cinema italiani di Everything, Everywhere, All at Once abbiamo intervistato i registi del film: il duo noto come The Daniels – ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno, il film arriva in Italia distribuito da I Wonder.

Everything, Everywhere, All at Once intervista ai The Daniels

È possibile fare un film sul caos raccontando una storia che abbia un senso?

Questa è una delle cose che ci hanno raccontato Daniel Kwan e Daniel Scheinert mentre ripercorrevamo insieme il processo creativo che li ha portati alla realizzazione di Everything, Everywhere, All at Once. Un film capace di riflettere su tematiche di rilievo senza mai dimenticare un piglio ironico.

Durante l’intervista i registi hanno condiviso con lui il fatto che il loro più grande desiderio fosse realizzare un blockbuster divertente, capace però di andare in profondità. Inutile dire che ci sono riusciti forse anche per questo, come hanno ammesso loro stessi, “ormai il film appartiene ai fan di tutte le età”.

Everything, Everywhere, All at Once di che cosa parla

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Everything, Everywhere, All at Once il cast del film

Prodotto dai fratelli Russo e diretto dai The Daniels, il film vede nel cast Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, Ke Huy Quan, icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Jamie Lee Curtis che presto rivedremo nel capitolo finale di Halloween.

