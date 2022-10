Backstage: la clip in esclusiva tratta dal film in arrivo su Prime Video

Backstage, atteso musical e dance movie tutto italiano, si prepara ad approdare su Prime Video il 13 ottobre. Nell’attesa vi mostriamo una clip in anteprima in esclusiva tratta dal film, in cui potrete conoscere uno dei suoi protagonisti, Giulio, interpretato da Riccardo Suarez.

Backstage la clip in anteprima esclusiva con Riccardo Suarez

Conosciamo Giulio, uno dei nove protagonisti di Backstage, con una clip in cui racconta alle sue mamme l’inizio delle selezioni. L’inizio di un’avventura che lo vedrà sul palco del Teatro Sistina insieme ad altri otto ragazzi.

Backstage a proposito del film

Diretto da Cosimo Alemà, già regista di La santa e Zeta, Una storia hip-hop oltre che di innumerevoli videoclip di alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana (Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e Marco Mengoni), Backstage è una storia che parla di sogni, di passioni ma anche di tutto l’impegno che ci vuole per realizzarli.

Un film che si ispira ai musical e ai dance movie americani, dando però alla storia un’impronta italiana. Non a caso il film, girato interamente a Roma, vede il suo luogo chiave proprio nel Teatro Sistina dove si svolgono le audizioni. Un momento, quest’ultimo, all’insegna della competizione in cui i ragazzi dovranno imparare a superare tutti i loro limiti.

Il film è interpretato da Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

Backstage di che cosa parla il film

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove ma l’emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D’Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

Vi potrebbe interessare anche:

Per lanciarsi dalle stelle: intervista a Federica Torchetti, Alice Urciuolo e Andrea Jublin

Everything, Everywhere, All at Once: intervista ai The Daniels