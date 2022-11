Il Collegio 7: chi ha superato l’esame finale, chi è il miglior collegiale del 1958

Ecco cosa è successo a Il Collegio 7, durante l’ottava e ultima puntata, trasmessa ieri sera su Rai 2 e in streaming Rai Play.

L’ottava e ultima puntata si apre con un primo colpo di scena: Gabriel Rennis viene punito severamente per aver rotto il vetro di una finestra nella camerata dei ragazzi nel corso della precedente puntata.

Il Preside Bosisio annuncia che tutto il gruppo prenderà parte ad una gita ad Anagni, tranne Gabriel. Alla fine, però, Bosisio gli evita l’espulsione.

Chi ha superato gli esami

Arriva quindi il fatidico momento degli esami, che hanno inizio con la prova scritta di italiano, seguita da quella di matematica. È il momento di scoprire i risultati, con la maggior parte dei collegiali che riesce ad accedere agli orali.

Solo Davide Cagnes e Ariadny Sorbello non superano le prove scritte. Si passa ora agli esami orali: la lettera sorteggiata è la ‘T’ ed è dunque Luna la prima a dover sostenere l’esame.

Tra alti e bassi, i collegiali superano anche questa prova. Tutti tranne Elisa Angius che purtroppo non riesce a realizzare un esame orale anche solo lontanamente soddisfacente.

Superate le ansie degli esami de Il Collegio 7, arriva il momento della gara di ballo, con prove di swing, rockabilly e mambo.

Nel corso delle esibizioni le coppie vengono via via eliminate e, alla prova finale di mambo, Luna Tota e Mattia Camorani vengono eletti come coppia vincitrice e premiati dal Preside Bosisio.

I ragazzi passano quindi la loro ultima notte insieme in cortile, a rivivere i momenti più belli di questa importante esperienza.

Il giorno dopo in cortile i ragazzi si esibiscono in una prova corale, per poi abbracciare i loro genitori, che hanno raggiunto il collegio per incontrare i figli e assistere alla consegna dei diplomi.

Prima di scoprire i risultati, però, Bosisio convoca nel loro ufficio, uno ad uno, gli studenti con i rispettivi genitori, per ripercorrere il percorso scolastico di ciascun collegiale.

Il migliore de Il Collegio 7

Arriva quindi l’atteso momento della consegna dei diplomi e Zelda Nobili si aggiudica il diploma per il miglior collegiale.

L’ultimo diploma è per Alessia Abruscia che con fatica è riuscita a compiere un seppur lieve miglioramento, sufficiente per convincere i professori a promuoverla.

Il Preside, a seguire, invita tutti a riprendere abiti e cellulari, tra le urla di gioia dei ragazzi.

