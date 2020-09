Fino a poco tempo fa il nome di JK Rowling era sinonimo di magia, ma da qualche mese ormai, se vediamo apparire la scrittrice di Harry Potter tra i trending topic di Twitter sappiamo che significa una cosa sola: polemica! La nuova tempesta mediatica in cui si è cacciata la Rowling riguarda la trama del suo ultimo libro Troubled Blood, pubblicato con l’ormai celebre pseudonimo di Robert Galbraith, e in particolare si è espressa con l’hashtag #RIPRowling, che su Twitter colleziona ormai insulti di ogni tipo.

La serie di libri di Robert Galbraith racconta la vita di Cormoran Strike, detective privato a Londra e della sua socia Robin, ed il caso che devono affrontare nell’ultimo romanzo vede protagonista un assassino che per commettere i reati si traveste da donna. Molti hanno preso questo come l’ennesimo attacco di JK Rowling contro la comunità LGBT+, in particolare contro le donne trans.

Eddie Redmayne, come sappiamo, è protagonista della nuova saga cinematografica di Harry Potter, Animali Fantastici, quindi ha un rapporto molto stretto con JK Rowling, ma allo stesso tempo è stato per anni paladino della comunità trans grazie al suo ruolo in The Danish Girl.

In una recente intervista con Daily Mail, all’attore è stato chiesto di commentare le recenti polemiche che hanno coinvolto la scrittrice; Eddie ha spiegato di avere “tanti amici e colleghi trans i cui diritti vengono continuamente messi in discussione in tutto il mondo e che affrontano discriminazione ogni giorno”.

Ha confessato, inoltre, di essere in disaccordo con la posizione di J.K. Rowling sull’identità di genere, ma si è detto allarmato dal “vitriolo” che si è riversato su di lei sui social, cosa che ha definito “assolutamente disgustosa” e che lo ha indotto a scriverle una lettera.

Eddie Redmayne a giugno si era già espresso sulla questione pubblicando un lungo messaggio per spiegare meglio la sua posizione e aveva dichiarato:

Non vorrei mai parlare per la comunità, ma so che i miei cari amici e colleghi transgender sono stanchi di questa costante messa in discussione delle loro identità, che troppo spesso conduce a violenza e abusi. Vogliono semplicemente vivere le loro vite in pace, ed è il momento di lasciarglielo fare.

La posizione dell’attore nei confronti della situazione di JK Rowling sembra chiara; lui, infatti, si schiera dalla parte delle donne trans e difende i loro diritti, ma allo stesso tempo denuncia la brutalità del web nei confronti della scrittrice e la cancel culture.

Le polemiche su Twitter:

Il popolo di Twitter, però, non sembra accettare questa posizione di Eddie Redmayne ed anche lui è diventato vittimi degli insulti sul web.

Eddie Redmayne, the man who cowardly implied that JK Rowling needed to be educated because she thinks the word ‘women’ is preferable to ‘people who menstruate’, is now facing calls that he’s a bigot who should be cancelled – as he’s said the abuse directed at her has gone too far pic.twitter.com/Rl9PeTTj8A

Now that Eddie Redmayne has defended the hateful JK Rowling, I’m comfortable saying that his Marius in Les Mis sounded like Kermit the frog got throat cancer

Eddie Redmayne loves to use trans women as a costume to advance his career, but doesn’t want to stand up against TERFism by JK Rolling.

This is why cis actors should never play trans characters. We are not your fucking costume.

— (((Kyla Paterson))) (@TipsfortheCis) September 29, 2020