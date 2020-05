The Ickabog: ecco il nuovo libro a puntate di J.K. Rowling

È ufficiale: J.K. Rowling rilascerà un nuovo libro. Si tratta di The Ickabog, un racconto per bambini che l’autrice rilascerà a puntate online e in via del tutto gratuita. A dare l’annuncio la Rowling stessa attraverso il suo sito spiegando che la serializzazione andrà avanti tutti i giorni fino al 10 luglio.

In seguito il libro sarà pubblicato anche in formato cartaceo. Non a caso anche la Salani, da sempre editore italiano della Rowling, non ha mancato di aggiornare i lettori italiani con un post Instagram. Presto ci saranno aggiornamenti e non escludiamo la possibilità che l’editore dia la possibilità di leggere The Ickabog anche in italiano nel corso della serializzazione.

Il libro sarà pubblicato in formato cartaceo a novembre. Tutti i proventi saranno donati alla ricerca per aiutare chi è stato affetto da Covid-19.

Di che cosa parla il libro

Scritto per essere letto ad alta voce, The Ickabog nasce come un racconto per bambini che la stessa Rowling ha pensato per i suoi stessi figli. Non sappiamo per ora la trama del libro, se non che la storia è ambientata in una terra immaginaria. A quanto pare il romanzo non presenterà collegamenti con altre opere della scrittrice.

Il pubblico del libro

Sebbene The Ickabog sia una storia pensata appositamente per i bambini in età scolare, la Rowling assicura che la storia può essere apprezzata anche da tutta la famiglia. I lettori affezionati dell’autrice, soprattutto quelli cresciuti con la saga di Harry Potter, ritroveranno sicuramente in questo nuovo racconto un po’ della magia che li ha fatti emozionare da piccoli.

Come leggere il libro

Per iniziare a leggere il libro vi basterà visitare il sito ufficiale che è stato dedicato al progetto. CLICCA QUI

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020