Daniel Radcliffe risponde alla Rowling “Le donne trans sono donne”

“Le donne trans sono donne”. Così Daniel Radcliffe ha risposto al tweet del 6 giugno di J.K. Rowling in cui la scrittrice affermava che, comunque, non possiamo ignorare il fatto che ci sia il sesso poiché è un fatto biologico.

La risposta di Radcliffe non è arrivata su Twitter ma su un blog, The Trevor Project, che ha ospitato un lungo saggio dell’attore in proposito. L’ex Harry Potter si è detto non d’accordo con le parole della scrittrice, ma nonostante tutto ha mantenuto dei toni corretti.

Queste le sue parole:

È chiaro che dobbiamo fare di più per sostenere le persone transgender e non binarie, non invalidare le loro identità e non causare ulteriori danni.

L’attore ha infatti parlato del fatto che il 78% delle persone transgender dichiarano di essersi sentite discriminate per la loro sessualità.

Il post “incriminato” della Rowling era in risposta a un altro post in cui si parlava di persone con le mestruazioni. La scrittrice aveva risposto a riguardo facendo notare che non possiamo ignorare il sesso di un individuo, biologicamente parlando.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

