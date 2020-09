Blackpink: la tracklist di The Album. Ci saranno Cardi B e Selena Gomez!

I rumors erano veri! La tracklist di The Album delle Blackpink, finita online pochi giorni fa, era effettivamente quella definitiva.





Le ragazze hanno svelato la lista completa delle canzoni presenti nel loro primo, vero album, pochissime ore fa. Sui profili social delle Blackpink è dunque apparsa la tracklist completa e definitiva di The Album, disponibile su tutte le piattaforme streaming e negli online store il prossimo 2 ottobre.

Qui sotto trovate la lista completa degli orari di lancio del progetto in Italia.

[SCHEDULE] 🗓 2 OTT 03:00📍Comeback VLive

05:00📍Music Daily Apple Music (solo US)

06:00📍Rilascio The Album + M/V Lovesick Girls

07:00📍Conferenza stampa online

20:00📍Listening Party UE 🗓 3 OTT 05:00📍Intervista Daily E! News Pop #BLACKPINK @BLACKPINK pic.twitter.com/i7mga5cSk9 — BLACKPINK ITALIA 👑 (@_blackpinkita) September 28, 2020

i

All’interno del primo attesissimo disco delle ragazze troveremo dunque un totale di 8 canzoni.

“Ice Cream” (Featuring Selena Gomez)

“Pretty Savage”

“Bet You Wanna” (Featuring Cardi B)

“Lovesick Girls”

“Crazy Over You”

“Love To Hate Me”

“You Never Know”

Come ampiamente anticipato, nel disco di Jennie, Rosé, Jisoo e Lisa ci sarà anche una collaborazione con la rapper Cardi B. Cardi ha commentato lo “spoiler” del disco con un tweet che potete trovare qui sotto.

Bardipink in your area👀👀👀👀 — iamcardib (@iamcardib) September 29, 2020

Le sorprese per il 2 ottobre non sono in ogni caso finite qui. In questa data i Blinks potranno anche ascoltare il nuovo singolo delle Blackpink, intitolato Lovesick Girls. Il brano sarà accompagnato da un video ufficiale in uscita lo stesso giorno.

The Album delle Blackpink includerà ovviamente il primo singolo di lancio How you like that (già record su tutte le piattaforme) e Ice Cream, pezzo in collaborazione con Selena Gomez!