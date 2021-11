Harry Potter reunion: J.K. Rowling non sarà presente

A quanto pare J.K. Rowling non parteciperà allo special di Harry Potter che andrà in onda su HBO Max. Da parte della scrittrice best seller non ci sono stati comunicati ufficiali, tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, pare che lei comparirà solo in filmati d’archivio.

Il motivo di ciò è da imputarsi chiaramente alle polemiche nate attorno ai tweet controversi della stessa Rowling in materia di transfobia. Qualcosa che, al momento, sta rendendo l’autrice molto poco appetibile sul fronte dalla comunicazione, soprattutto perché da parte sua non ci sono mai state delle reali scuse o volontà di fare passi indietro rispetto a quanto detto.

Basti pensare che il suo ultimo libro Il maialino di Natale non è stato promosso in alcun modo.

A proposito dello special

La reunion cade in occasione dei 20 anni esatti dall’uscita del primo film uscito proprio in questo giorno nelle sale americane nel 2011. Il titolo dello special sarà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e andrà in onda il 1 gennaio 2022.

Allo speciale parteciperanno Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson insieme al regista Chris Columbus.

Al fianco dei tre protagonisti indiscussi della saga ci saranno anche altri volti celebri che hanno contribuito alla fama e al successo del franchise. Questi, a oggi, i nomi confermati: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.