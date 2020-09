E’ finita tra Demi Lovato e Max Ehrich: ecco tutta la verità!

Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ormai è ufficiale che Demi Lovato ha annullato il suo matrimonio con Max Ehrich. La loro breve, ma intensa storia d’amore è giunta al capolinea dopo una burrascosa rottura, che lo stesso attore ha reso pubblica sui social. “Stamattina ho chiuso un capitolo. E voltato pagina. Mi concentro sulla salute, l’amore, Dio, la mia famiglia, gli amici e la mia arte. Solo vibrazioni positive” ha scritto lui su Instagram, dopo aver cancellato tutte le foto insieme e smesso di seguire Demi.

L’attore, qualche giorno fa, subito dopo la news della presunta fine della loro relazione, aveva dichiarato di essere all’oscuro di tutto e di aver appreso la verità dai giornali come il resto del mondo: “Ero sul set del mio nuovo film, Southern Gospel, con la crew ed il cast accanto a me quando ho aperto il cellulare e visto i titoli dei tabloid,” aveva scritto il 29enne sui social. “Giuro su Dio che questa è la verità su come ho scoperto della fine del mio fidanzamento e avevo delle persone del film davanti a me che hanno visto tutto e mi hanno aiutato a rimettermi in piedi e tornare nel personaggio per continuare a lavorare”

Cos’è successo tra Demi Lovato e Max Ehrich:

Nonostante le accuse di Max Enrich, molte fonti hanno riportato alla stampa che lui non stia dicendo la verità. Un ben informato ha detto E! News “sta mentendo”. Quello che sembra essere successo è che i due da un po’ di tempo litigassero molto e che Demi non volesse che il fidanzato andasse a girare il film ad Atlanta senza di lei.

Tra i motivi dei litigi c’erano anche di una serie di post social del passato, alcuni reali ed alcuni falsi, nel quale si complimentava con Selena Gomez; l’attore, infatti, non aveva mai fatto segreto di essere sempre stato un fan dell’ex amica della sua fidanzata. Molte persone, anche vicine alla cantante, hanno cominciato ad avere dei dubbi sulla onestà delle intenzioni di Max Ehrich e sui motivi reali per cui si fosse avvicinato a Demi Lovato.

Le intenzioni vere in intenzioni di Max Ehrich:

“Demi lo aveva avvisato” ha detto un insider a E!Online, “sta provando a rimanere sulla cresta dell’onda. La famiglia di lei pensa che sia pazzo e sono felici che lei abbia preso questa decisione“. Questa non è la prima volta che una fonte esprime questo tipo di preoccupazioni verso l’ormai ex della cantante.

La scorsa settimana, un altro ben informato aveva spifferato: “Litigano molto. C’è stata molta tensione e Demi lo ha lasciato per liberarsi la mente. Lei non sapeva chi fosse davvero Max e che non aveva intenzioni pure. Ha ignorato molti bandiere rosse e aveva le fette di salame sugli occhi“. Anche la mamma di Demi Lovato, Diana De La Garza sperava che la figlia aprisse gli occhi.

Una storia d’amore breve:

La relazione tra Demi Lovato e Max Ehrich, come vi abbiamo già detto, è stata brevissima, ma intensa. I due si sono fidanzati ufficialmente a Luglio 2020 dopo solo quattro mesi insieme, passati principalmente in quarantena. La conferma della loro storia d’amore era arrivata ad inizio Maggio, grazie al videoclip di Stuck With U di Ariana Grande e Justin Bieber, dove la cantante di I Love Me si è fatta vedere tra le braccia del suo nuovo boyfriend.