Eddie Redmayne contro la Rowling: Animali Fantastici a rischio?

Ancora polemica per le parole di J.K. Rowling di qualche giorno fa. Dopo la risposta di Daniel Radcliffe, che in un lungo saggio affermava che “le donne trans sono donne”, interviene anche Eddie Redmayne. L’attore Premio Oscar ha rilasciato il proprio commento sulla vicenda attraverso Variety.

Queste le parole di Eddie Redmayne.

Il rispetto per le persone transgender rimane un imperativo culturale e nel corso degli anni ho cercato di educarmi costantemente. Questo è un processo in corso. Dal momento che ho lavorato sia con J.K. Rowling che con membri della comunità trans, voglio spiegare chiaramente la mia posizione. Non sono d’accordo con i commenti di Jo. Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini e le identità non binarie sono valide. Non vorrei mai parlare a nome della comunità, ma so che i miei cari amici e colleghi transgender sono stanchi di questo costante interrogatorio sulla loro identità, che troppo spesso provoca violenza e abusi. Vogliono semplicemente vivere la propria vita in pace, ed è tempo di lasciarlo fare.

Insomma sembra che la polemica sia soltanto all’inizio, anche se al momento non sono intervenuti altri volti noti della saga del Wizarding World oltre a Daniel Radcliffe ed Eddie Redmayne.

In un altro articolo proprio Variety parla di quale potrebbe essere il futuro del franchise di Animali Fantastici dopo le dichiarazioni della Rowling. Molti fan sono rimasti amareggiati dai commenti della Rowling che, da sempre, ha fatto dell’uguaglianza e della tolleranza la sua filosofia della propria opera.





Non ci resta che capire come si evolverà questo dibattito. Forse la Rowling riprenderà la parola per chiarire o ammorbidire la sua posizione, o magari qualcun altro interverrà nel dibattito in corso. Ma soprattutto attendiamo di sapere se ci saranno ripercussioni o meno sulla saga di Animali Fantastici.