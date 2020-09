Dixie D’Amelio e Noah Beck insieme per il video di Be Happy remix

Dixie D’Amelio e Noah Beck hanno rivelato il backstage del prossimo video musicale della cantante. E si tratta di un incontro molto ravvicinato con Noah!

Dopo aver rotto con l’ex fidanzato Griffin Johnson, sembra che Dixie sia già andata avanti e molti fan ipotizzano che in realtà stia uscendo con Noah Beck della Sway House.

Tuttavia, i due hanno fermamente confermato di essere solo amici nonostante vengano avvistati spesso insieme in atteggiamenti un po’ equivoci.

Dopo aver pubblicato la sua prima canzone, Be Happy, Dixie ha rilasciato anche un vero e proprio remix del brano, con nientemeno che Lil ‘Mosey, il cui video musicale è però ancora in uscita.

Ciò non ha impedito a Dixie di presentare in anteprima alcuni filmati esclusivi dietro le quinte dal set che includono una romantica fuga in spiaggia tra lei e Noah.

Non è tutto: a parte le coccole sulla sabbia, i due hanno anche condiviso un bacio verso la fine del video, come se Dixie stesse finalmente dando ai fan una sorta di conferma che lei e Noah sono più che semplici amici.

Gli utenti che li seguono su TikTok e Youtube sembrano essere tutti d’accordo su questa possibilità, con molti che ipotizzano che la loro storia di “siamo migliori amici” sia in realtà solo una copertura.

Gli spettatori, quindi, non sono affatto convinti delle loro più recenti dichiarazioni e sembra che i due ragazzi stiano tenendo nascosta la loro relazione.

Dixie deve ancora annunciare una data ufficiale per il rilascio del suo video musicale, lasciando in fan in attesa non solo del video completo ma anche in sospeso riguardo la sua vera vita sentimentale.