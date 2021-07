Dixie D’Amelio: anteprima del testo di Psycho feat. Rubi Rose

Dopo il debutto con Be Happy e la pubblicazione di Fucking dello scorso maggio, Dixie D’Amelio è ormai sempre più lanciata nel mondo della musica.

La sorella maggiore di Charli D’Amelio torna il 23 luglio con un nuovo singolo intitolato Psycho e questa volta si tratta di un featuring con la rapper Rubi Rose.

Nelle scorse settimane Dixie ha pubblicizzato il nuovo brano tanto che è già molto noto il ritornello e quindi anche una parte del testo di Psycho è stata diffusa online. Il motivo della canzone, estremamente orecchiabile ed estivo, non ha fatto altro che sollevare ulteriore curiosità sull’intero pezzo che sta per uscire.

Nata il 12 agosto 2001, la tiktoker, cantante, attrice e modella Dixie D’Amelio è il volto di campagne pubblicitarie di brand del calibro di Ralph Lauren e Dermatologica. Oltre ad aver raggiunto uno straordinario successo in meno di due anni, la maggiore delle sorelle D’Amelio è attiva in importanti battaglie come quella contro il cyberbullismo di UNICEF che la vede coinvolta in prima linea.

Testo Psycho di Dixie D’Amelio

Lyin’ to my face

Told me she was a friend

Saturday night and you’re at it again

Keep pullin’ this shit

You’re pushing me close to the edge

You turn me to a psycho

Traduzione Psycho di Dixie D’Amelio

Mentendomi in faccia

Mi ha detto che era un’amica

Sabato sera e ci sei di nuovo

Continua a tirare questa m***a

Mi stai spingendo vicino al limite

Mi trasformi in una psicopatica

Ecco l’anteprima audio del nuovo brano di Dixie