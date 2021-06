Charli e Dixie D’Amelio debuttano con la serie “Squeaky and Roy“

Dopo aver annunciato la docuserie The D’Amelio Show, Charli insieme a sua sorella Dixie hanno debutatto in un nuovo progetto. Si tratta di una nuova serie ricca di contenuti con la presenza di personaggi animati in 3D, dal titolo “Squeaky and Roy”. Le prime clip sono state caricate su profili social appositamente aperti dalla famiglia D’Amelio su Instagram e TikTok, e vedono i due personaggi interagire sia con Charli e Dixie che con i due genitori e l’ambiente circostante. Chissà se successivamente sbarcherà anche in televisione o addirittura al cinema. È probabile che Squeaky e Roy diventino dei veri peluche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Squeaky and Roy (@squeakyandroy)





Di cosa parlerà la nuova serie debuttante delle sorelle D’Amelio?

I personaggi dei cartoni animati saranno basati sull’orsacchiotto rosa di Dixie D’Amelio e sul suo amico pinguino, come si può già vedere nei loro social. Il personaggio principale è Squeaky, basato sul peluche preferito di Dixie, che ha perso in un aeroporto quando era piccola.

Dopo tutti questi anni, Squeaky è tornato e si è trasferito nella casa della famiglia D’Amelio a Los Angeles, portando con sé il suo migliore amico, Roy, un pinguino viola.

Charli D’Amelio e Dixie d’Amelio: le star di TikTok

Le sorelle adolescenti sono le principali star di TikTok e hanno grandi basi di fan su altre piattaforme. Quindi i personaggi di Squeaky e Roy vivranno sugli stessi servizi e ricordiamo che le loro avventure saranno condivise sui profili Instagram, TikTok e Triller su @squeakyandroy. Charli conta ben 118,1 milioni di follower, che la rende l’account più seguito del momento, mentre Dixie, sua sorella, ne ha 52,6 milioni. Non è chiaro quale sarà il futuro del duo: le prime clip della serie già pubblicata, suggerisce che entrambe potrebbero acquisire un’ulteriore notorietà. Una delle ipotesi è anche quella che potrebbero essere lanciati all’interno contenuti dei quali figurerebbero solamente i protagonisti.