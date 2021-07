Dixie D’Amelio e Noah Beck: perché i fan sospettano una crisi di coppia

È passato più di un anno da quando Dixie D’Amelio e Noah Beck hanno ufficializzato la loro storia d’amore dopo un periodo in cui l’avevano tenuta nascosta agli sguardi indiscreti. Tra di loro non ci sono stati particolari alti e bassi, almeno fino a questo momento. Da un po’ di tempo, infatti, i follower della coppia sospettano una crisi nella loro relazione. Questo perché non appaiono troppo spesso insieme sui social, un dettaglio che di solito viene percepito come un vero e proprio campanello d’allarme.

Proprio come i fan temevano, dunque, non si tratta solo di una questione di privacy dietro la loro inattività. O meglio, la pressione mediatica sta influendo in un certo senso sulla solidità della loro storia. Quindi, dietro la necessità di non ostentare troppo i sentimenti non c’è solo il desiderio di stare lontani dai riflettori ma anche il fatto che qualcosa tra di loro si è rovinato. Non per quanto riguarda i sentimenti stessi ma la spontaneità con cui riescono a viverli non è più quella di prima. A spiegarlo è stato Noah Beck su Twitter con un lungo post.

Noah Beck spiega perché è in crisi con Dixie D’Amelio

“Mi dispiace non essere stato molto attivo ultimamente, ci sono state delle cose personali che ho dovuto affrontate. Ma odio vedere quando vengo qui e scopro delle convinzioni che la gente ha sulla mia relazione. Le offese a Dixie qui non sono tollerate, per favore non buttate giù le persone in base alle vostre convinzioni. Siamo stati entrambi occupati per motivi di lavoro e per ragioni personali. Dixie e io vi amiamo tutti ma sentiamo molto la pressione di essere fidanzati mentre tutti che ci osservano. Vorremmo mantenere la nostra storia offline per adesso. Spero che lo rispetterete.Vi amo tutti ragazzi”.