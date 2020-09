Playstation 5: svelati prezzo e data di uscita, è ufficiale!

Ce l’abbiamo fatta. Dopo mesi e mesi di impaziente attesa, Sony ha finalmente svelato tutti i dettagli sulla Playstation 5, la console per videogame più chiacchierata dell’anno. In occasione della presentazione di ieri, mercoledì 16 settembre, il gigante del tech ha confermato i dettagli sul prodotto che più eravamo curiosi di scoprire. Stiamo parlando del suo prezzo e della sua data di uscita!

Quando esce la Playstation 5 e quanto costa? Ecco tutto quello che sappiamo

La data da segnarsi a calendario è il 12 novembre. Fra due mesi, PS5 sarà disponibile per sette mercati, ovvero Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud.





Per il resto del mondo, Italia compresa, basterà attendere una sola settimana in più. Il prodotto sarà infatti acquistabile in tutta Europa a partire dal 19 novembre. E per quanto riguarda il prezzo? Ci sono varie opzioni!

Playstation 5 Digital Edition costerà 399 euro, mentre per quanto riguarda PS5 con un’unita disco Blu-Ray il prezzo base consigliato è di 499 euro. I pre-orders per la console, vi informiamo, sono aperti presso tutti i rivenditori autorizzati a partire da oggi, giovedì 17 settembre.

Ecco i primi giochi disponibili per la PS5!

In parallelo alla presentazione della console, Sony ha anche annunciato i primi titoli ufficiali, cinque in totale. Scontato dire che siamo super curiosi di scoprire quello dedicato a Harry Potter, di cui trovate il trailer qui sotto!

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

• Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios e ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Nuovo titolo God of War (Santa Monica Studio)

Ecco il trailer di Hogwarts Legacy, il gioco per PS5 dedicato a Harry Potter!