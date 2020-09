Griffin Johnson si scusa per aver tradito Dixie D’Amelio

Griffin Johnson ha finalmente parlato apertamente della sua scandalosa rottura con Dixie D’Amelio, chiedendo scusa ai suoi fan e alla sua ex. In un tweet di ieri spiega dunque le sue riflessioni sugli ultimi mesi e chiede scusa ai fan e alla ragazza.

here’s some of my thoughts/words put into a short summary. pic.twitter.com/8eiYIZRtUm — Griffin Johnson (@lmgriffjohnson) September 1, 2020

“Le persone mi chiedono da molto tempo di scusarmi”, ha ammesso. Le sue scuse, in effetti, sono arrivate molto tempo dopo il tradimento perché cercava di “limitare la stampa e l’attenzione al di fuori della comunità di TikTok”.

“Purtroppo, è passato più di un mese e semmai la faccenda è peggiorata, quindi voglio porre fine a questo.” Johnson ha spiegato come il dramma che lo ha coinvolto lo abbia fatto arrabbiare. Ma chiarisce che la relazione era “tutt’altro che perfetta da entrambe le parti”.

“Mi dispiace per tutti quelli che mi hanno seguito prima, non sono sempre orgoglioso delle mie decisioni”, ha aggiunto. “Soprattutto, voglio scusarmi pubblicamente con Dixie per il dolore che ho causato. Sono umano, non sono orgoglioso di alcune delle mie scelte”.

Il suo falso video di scuse non è andato bene nella comunità di TikTok. Tuttavia, Johnson ha parlato anche di quel lato della questione. “Ho affrontato molto di questo in modo immaturo perché, onestamente, non avevo idea di cosa fare.”

Griffin chiede inoltre che i suoi milioni di follower sui social media rispettino Dixie e le sue decisioni, sperando il meglio per lei.

Oltre a questa delicata situazione sentimentale, sembra che altri grandi cambiamenti siano in arrivo per Johnson e la sua carriera su TikTok. Griffin ha infatti lasciato di recente la popolare Sway House e quest’ultima, al momento, rischia addirittura di chiudere.