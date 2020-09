Dixie D’Amelio e Addison Rae non si sopportano? Ecco la verità

A seguito di voci secondo cui Dixie D’Amelio e Addison Rae non si piacciono, le due star di TikTok hanno messo le cose in chiaro salendo insieme sul ring.

“Il momento che stavate tutti aspettando! Finalmente sono riuscita a salire sul ring con Addison. Grazie mille a [Ryan Garcia] per avermi preparato per la grande battaglia! ” Dixie ha sottotitolato così il suo video su YouTube intitolato Fighting Addison Rae, che è stato caricato domenica 6 settembre.

Questo video è arrivato mesi dopo che Addison ha rivolto le sue scuse a Charli D’Amelio dopo che Dixie l’ha accusata di aver lanciato delle frecciatine a sua sorella, ovviamente online.

Dopo tre turni, l’intera partita è stata risolta in parità. Sì, nessuno ha vinto, ma le ragazze sono totalmente amiche e non c’è davvero nessun cattivo sangue tra di loro. Dopo il combattimento, si sono abbracciate e hanno condiviso il loro affetto reciproco.

In precedenza, le ragazze hanno anche rivelato per quale star di TikTok hanno avuto una cotta, in occasione del programma di YouTube di Dixie, The Early Late Show con Dixie D’Amelio.

“C’è qualcuno per cui ti sei presa una cotta, su TikTok, che hai incontrato dopo?” Dixie ha chiesto ad Addison prima di condividere che aveva una grande cotta per Troy Zarba. “Era l’unica persona nella mia pagina For You prima che uscissi [a Los Angeles]. Non conoscevo nessuna di queste persone. ” Addison ha confessato a sua volta che anche lei amava Troy.

“Stavo per dirlo! Ho decisamente avuto una cotta per Troy quando ero al college. Ricordo che stavo scorrendo la sua pagina perché all’epoca era molto seguito”, ha detto. Dixie ha aggiunto: “Prima di incontrarlo, eravamo ossessionate da lui”.

