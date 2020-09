Bryce Hall annuncia una pausa dai party organizzati in casa sua

Bryce Hall ha fatto notizia alla fine di agosto per aver infranto le ordinanze della città di Los Angeles. Questo per aver organizzato enormi feste in casa sua, nonostante l’attuale crisi sanitaria globale.

Di fronte a un potenziale anno di prigione e/o a una multa di 2.000 dollari, sembra che l’influencer stia finalmente prendendo sul serio la sua “influenza”sui giovani.

Durante un vlog del 6 settembre con il collega creator Josh Richards, Hall ha annunciato che sta interrompendo temporaneamente i suoi soliti video che riguardano feste.

Lo YouTuber diventato TikToker sta dunque facendo un passo indietro rispetto allo stile di vita da festaiolo e sta invece osservando le ordinanze cittadine. Almeno fino a quando le restrizioni non saranno più necessarie.

“Smettiamo di festeggiare per un po”, ha detto Bryce Hall. “In realtà stiamo smettendo di festeggiare. Fino a quando non sarà abbastanza sicuro”, ha aggiunto Richards.

“Penso che la gente penserà che siamo sarcastici, questo è assolutamente serio”, ha continuato Bryce. “Smettiamo di festeggiare per un po’, il che significa che i nostri contenuti non consisteranno nell’organizzazione di feste.”

Mentre il duo ha fatto luce sulla sua intenzione, sembra che la decisione sia stata accolta con alcune critiche, con molti utenti dei social media che non l’hanno presa sul serio.

Ovviamente, l’ex di Addison Rae non è l’unico influencer a fare festa nonostante la situazione in corso. La star di YouTube Jake Paul ha affrontato una pioggia di critiche per aver lanciato un intero incontro di boxe durante una festa in casa. Ed è successo subito dopo che l’FBI ha fatto irruzione nella sua dimora.

Tuttavia, Bryce Hall sta mettendo fine alle sue leggerezze prima che le cose possano sfuggire di mano ancora di più, anche a seguito della precedente interruzione di elettricità e acqua in casa sua per via dei fatidici party.