Bryce Hall conferma la fine della storia con Addison Rae

Addison Rae e Bryce Hall hanno rotto finalmente il silenzio sulla fine della loro storia. Una delle coppie più influenti di TikTok si è comportata in modo piuttosto misterioso per settimane prima di rendere la relazione ufficiale, pur non trattandosi di un fidanzamento vero e proprio.





Il 4 settembre, invece, hanno dichiarato di essere rimasti buoni amici, ma che “nessuno conosce la storia completa” di come la loro relazione si è conclusa. Il tassello mancante sarebbe un presunto flirt consumatosi tra Bryce e una giovanissima influencer di nome Eliza Minor durante uno dei tanti party alla Sway House.





Nonostante la breve durata della loro storia, Addison e Bryce hanno di nuovo fatto ricorso ai social media per far luce sui loro sentimenti dopo la rottura.

Avendo imparato dalle sue recenti esperienze, la ballerina ha dichiarato due giorni fa che “vuole essere felice”, andando avanti. “Sono successe molte cose in questi ultimi mesi”, ha ammesso.

a lot has happened these past few months.. I want to be happy — addison rae (@whoisaddison) September 7, 2020

Nel frattempo, Hall non ha espresso altro che positività nei confronti della sua ex partner. “Addison può fare quello che vuole impiegandoci il tempo che lei desidera”, ha detto. “Stiamo lavorando su noi stessi e non auguro altro che il meglio per lei e il suo futuro”.

breakups / splits suck but i promise you time does heal everything and that’s what im following… not too happy with my judgement / choices lately and with the time im setting aside im going to learn and at least attempt to fix my flaws ( i know there’s a shit ton )

luv u all xo — Bryce Hall (@BryceHall) September 7, 2020

In merito a TikTok, non si sa se ci saranno collaborazioni future tra i due ragazzi anche se Bryce ha spiegato: “Ti prometto che il tempo guarirà tutto. Non sono troppo contento delle mie scelte più recenti. Con il tempo imparerò e almeno cercherò di correggere i miei difetti”.

Nonostante la recente rottura, entrambi sono stati piuttosto occupati. Per Addison Rae si prospetta un futuro da modella e da attrice. Nel frattempo, Bryce Hall è stato impegnato a trattare con le autorità, purtroppo, arrivando a rischiare il carcere.