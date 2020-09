Apple Event in streaming il 15 settembre: cosa verrà annunciato?

Ci siamo! Il 15 settembre sarà trasmesso in streaming l’Apple Event in cui, è quasi scontato, l’azienda di Cupertino presenterà più di una sorpresa. Una è già ufficiale: nel corso dell’evento saranno lanciati gli attesissimi iPhone 12 per la gioia degli acquirenti. Sia chiaro: stiamo parlando di presentazione e al momento non è dato sapere quando saranno lanciati con certezza. A ufficializzare la data del keynote è stata la stessa Apple. L’Apple Event si svolgerà presso l’Apple Park. Tuttavia, con le informazioni disponibili attualmente, è possibile fare previsioni sulla messa in commercio del tanto osannato iPhone 12?

APPLE EVENT: RUMORS SULL’IPHONE 12

Come fa giustamente notare Antonio Monaco in suo recente articolo pubblicato su HD BLOG, in un anno critico come il 2020, in cui l’umanità ha dovuto affrontare il difficile fardello della pandemia da coronavirus, anche Apple è stata costretta a rivedere i suoi piani. A confermarlo è stato il CFO Luca Maestri. Quest’ultimo, nel corso della earning call in cui sono stati presentati i risultati finanziari del terzo trimestre, ha dichiarato che quest’anno gli iPhone arriveranno”poche settimane dopo”. Il keynote, invece, non ha subito alcun ritardo. Non è andata allo stesso modo per la conferenza WWDC dedicata agli sviluppatori. Essa, di norma, si tiene agli inizi di giugno, mentre quest’anno è stato necessario attendere fino al 22.

APPLE WATCH E IPAD 2020: COSA SAPPIAMO?

Purtroppo non è ancora giunto nessun comunicato stampa separato per iPad 2020 e Apple Watch. Il leaker Jon Prosser aveva ipotizzato che qualcosa sarebbe stato reso noto nel corso della data odierna, ma così non è stato. Possiamo prevedere nel prossimo futuro, come di consueto, un evento in cui si discuterà di Apple Watch e iPhone e un altro, entro il mese di novembre, in cui verranno date informazioni su iPad, Mac, ma anche Apple Silicon e tablet di fascia bassa. L’Apple Event sarà possibile seguirlo sul sito ufficiale della Apple.

E voi seguirete l’Apple Event il 15 settembre? Dite la vostra!