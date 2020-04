Disney+ ha censurato Splash – Una sirena a Manhattan

Se vi siete abbonati a Disney+ avrete sicuramente avuto modo di dare un’occhiata al catalogo, che comprende anche tantissimi live action. Tra questi c’è anche il film di Ron Howard, ormai cult, Splash -- Una sirena a Manhattan del 1984. Interpretato da un giovanissimo Tom Hanks e da Daryl Hannah, il film narra la storia d’amore tra un ragazzo di New York e una sirena.

Come viene anticipato da una didascalia iniziale, il film non è però presentato nella sua versione originale. Che cosa è successo?

La censura di Disney+

Madison, la sirena protagonista della storia, se esce dall’acqua può camminare ma ovviamente si ritrova senza vestiti. Nel film sono presenti così diverse scene in cui si vedono o intravedono parti del corpo della ragazza, in particolare il sedere, ma senza alcun cenno di volgarità o allusioni.

Sin da subito Splash era stato pensato non solo come rom-com, ma anche come film per famiglie.

Tuttavia Disney+ ha preferito correggere e ritoccare il look della sirena per proporre un tipo di entertainent più adatto a tutta la famiglia. Il risultato?

I capelli di Daryl Hannah sono stati allungati fin sotto il sedere con una grafica in CGI che non ha convinto nessuno e ha fatto arrabbiare i fan del film. Oltre alla scelta della Disney, peraltro discutibile, è proprio il risultato a essere visivamente poco convincente.

Disney+ didn’t want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020

Molti utenti hanno infatti paragonato la bassa qualità dei finti capelli in CGI al pelo dei gatti in Cats, recente flop della Universal. Insomma non bene.

Non è la prima lamentela degli utenti dal lancio di Disney+. Già I Simpson erano stati inizialmente rilasciati in formato anamorfico, che tagliava gran parte dell’immagine (le prime stagioni sono in 4:3). In questo caso Disney ha corretto l’errore… chissà se farà lo stesso anche per Splash?

Il film

Realizzato in un momento in cui il settore animazione della Disney era in crisi creativa, Splash fu da subito un grandissimo successo che contribuì a lanciare la carriera di Tom Hanks. Vi lasciamo con il trailer.

