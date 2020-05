Disney+: recensione settimo episodio di Elena diventerò presidente

La serie targata Disney+, Elena diventerò presidente sta giungendo alla conclusione. Mancano, infatti, pochi episodi al 10esimo che decreterà la fine della prima stagione. In questo episodio i nostri personaggi principali sono impegnati su più fronti.

Da un lato la nostra protagonista Elena, che pensa di dover cambiare per piacere al ragazzo che le piace. Cerca di conquistarlo imitando le ragazze più grandi, capendo alla fine che deve solo essere sé stessa e non cercare di essere qualcuno che non è.

Contemporaneamente la madre Gabi, dopo aver detto ti amo al suo attuale compagno sembra un po’ vacillare. Mentre prova a dare via le vecchie cose del marito morto qualche anno prima, si rende conto di non aver ancora superato la scomparsa. Questo provocherà qualche crisi nella coppia?

Infine, viene trattato anche se in modo poco evidente e ancora non del tutto svelato il tema dell’omosessualità. Non c’è nessun coming out o qualcosa di esplicito ma si fa intendere che Bobby, anche se fidanzato con Monyca, potrebbe in realtà avere un altro interesse amoroso.

La Disney sta cercando di fare importanti passi avanti su questo tema che, nelle sue produzioni del passato, è sempre rimasto un tabù. Siamo veramente curiosi di vedere come evolveranno questa storyline, che sembra avere una piega anche più interessante di quella della protagonista.

La trama di Elena, diventerò Presidente

La serie si apre proprio con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez che ne è anche produttrice) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby.

Cosa ne pensate della serie originale targata Disney+, Elena diventerò Presidente?