Inutile che ce lo nascondiamo: i KCA Awards 2020 non saranno come gli altri. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha rivoluzionato anche lo show più amaro fra i giovanissimi. ma non temete! I KCA si terranno in ogni caso, seppure a distanza! Ecco dunque come seguirli in tv e chi ci sarà!

Lo spettacolo, vi ricordiamo, ha anche cambiato nome alla luce degli ultimi tragici eventi. Il tema di questa edizione sarà infatti Celebrate Together! Nel corso dello show, vi ricordiamo, Nickelodeon farà una donazione di ben 1 milione di dollari alla fondazione No Kid Hungry.

KCA 2020: chi ci sarà e tutti i dettagli!

Anche quest’anno saranno tantissimi gli ospiti dell’evento più amato dai teenager di mezzo mondo. Partiamo innnanzitutto dalla splendida Victoria Justice, che sarà la padrona di casa di quest’anno. L’attrice di Zoey 101 e Victoriosu prenderà così il posto di Chance the rapper, inizialmente annunciato come presentatore.

Ma non è finita qui! A partecipare ci saranno molti dei nostri idoli, come Ariana Grande, Shawn Mendes, Lil Nas X, i BTS e Camila Cabello.

A loro si aggiungono inoltre Dwayne Johnson, Kristen Bell, Josh Gad, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, Dove Cameron, David Dobrik, JoJo Siwa, Tom Kenny and Bill Fagerbakke e lo youTuber SSSniperWolf

Come seguire i Kids Choice Awards 2020 dall’Italia

L’evento prenderà il via in diretta dagli Stati Uniti alle ore 2:00 del 3 maggio e sarà trasmesso su Nickelodeon. In Italia, almeno in base a quello che c’è scrito sul sito ufficiale di Nickelodeon Italia i fan lo potranno seguire in differita a partire dalle ore 20:00 del 22 maggio.

Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i vincitori dei KCA 2020!