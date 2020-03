I cambiamenti fanno parte della vita e su questo si concentra il secondo episodio di Elena, diventerò Presidente la nuova serie originale in onda su Disney+.

In questo secondo episodio Elena si trova ad affrontare qualcosa per lei di totalmente nuovo. La madre porta in casa il suo nuovo fidanzato e questo sconvolge gli equilibri della giovane ragazza che, pur accettando all’inizio questa relazione, si sente esclusa dalle dinamiche familiari. Il nuovo compagno diventa una presenza sempre più costante nella famiglia Cañero-Reed ed Elena vive con il terrore che questo possa allontanare il ricordo del padre (scomparso tre anni prima).

Oltre a questo la protagonista deve affrontare la fine della sua amicizia con Jessica, qualcosa che non riesce ad accettare dato che le due erano legatissime fin da bambine. Il cambiamento fa però parte della nostra vita, anche se fa paura perché non sappiamo cosa ci aspetta dopo, chiudere un capito e aprirci a un altro è l’unica cosa che possiamo fare. Nulla resta immutato per sempre ed è una grande lezione di vita che la ragazza impara.

Ancora una volta questa serie tratta dei temi cari ai pre-teen e lo fa in modo serio e mai banale, la visione è piacevole sia per i più piccoli ma anche per gli adulti.

La trama di Elena, diventerò Presidente

La serie si apre proprio con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez che ne è anche produttrice) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby.

Avete già guardato Elena diventerò Presidente su Disney+?