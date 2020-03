Disney+: la recensione del primo episodio di Elena, diventerò Presidente

La nuova piattaforma Disney+ ci ha dato tanti contenuti del passato e nuovi originali. Tra questi Elena, diventerò Presidente che narra la storia di questa giovanissima ragazza divenuta da grande Presidente degli Stati Uniti d’America.

La serie si apre proprio con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez che ne è anche produttrice) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby.

Il primo episodio si lascia guardare con piacere, è molto scorrevole e leggero e in circa mezz’ora ci fa conoscere la vita della giovane Elena con un sogno nel cassetto. La serie è sicuramente dedicata ai più piccoli, ma senza scadere in nessuna banalità o cercare di essere divertente a tutti i costi, ma presentando quella che è una realtà per molte giovani ragazze. Argomenti a volte spinosi per le giovanissime sono trattati con il giusto linguaggio e crescere e cambiare viene presentato in modo del tutto normale. Nonostante sia dedicata a un pubblico di pre-teen può essere godibile anche dagli adulti, proprio perché gli argomenti non sono mai trattati in modo scontato.

Ecco il trailer di Elena, diventerò presidente

Elena, Diventerò Presidente - Trailer Ufficiale | Dal 24 Marzo in streaming su Disney+

La prima stagione prevede 10 episodi e, come tutte le serie originali Disney+, sarà trasmesso un episodio a settimana, il prossimo dovrebbe essere previsto per il 31 marzo.