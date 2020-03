DOOM, riscopriamo il capostipite di una saga leggendaria

Se chiedete a qualsiasi giocatore quale sia per lui il gioco più rappresentativo del genere FPS action, facile che questi vi risponda “Doom”.

D’altronde quello di id Software viene riconosciuto universalmente come lo sparatutto per eccellenza. Il simbolo del genere quasi come il marchio Final Fantasy lo è, nonostante qualche cambiamento stilistico negli ultimi capitoli, per i giochi di ruolo alla giapponese.

Chiaro quindi che già solo il sentire nominare la creatura di John Carmack e soci finisca sempre per stuzzicare, e di molto, gli appetiti di milioni di fan. Infatti il nuovo capitolo, DOOM Eternal, ha gia conquistato milioni di appassionati.