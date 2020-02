A partire da quest’oggi, 24 febbraio, i fan italiani di Disney+ potranno abbonarsi alla piattaforma con un prezzo di lancio da urlo! È un’offerta davvero super conveniente, che vi invitiamo a non perdervi per nessun motivo al mondo! L’iscrizione a Disney+ è infatti disponibila da ora fino al 23 marzo 2020 per €59,99 all’anno!

Ciò significa, dunque, che avrete la possibilità di godervi tutti i contenuti della piattaforma a soli 5 euro al mese! Attivare l’offerta in questione, vi informiamo, è davvero molto semplice. Vi basterà cliccare qui e completare il pre-order!

Vi ricordiamo, inoltre, che la piattaforma Disney+ sarà poi disponibile una volta terminata questa offerta dal 24 marzo 2020, a prezzo standard. La tariffa per l’abbonamento, scaduto il termine della promozione, sarà poi di €6.99 al mese o €69.99 all’anno. utti i dettagli e le informazioni sulle modalità di abbonamento sono disponibili su DisneyPlus.com.

Disney+: tutti i contenuti della piattaforma

Su Disney+ i fan di tutte le età avranno modo di sperimentare gli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Oltre ad essi troveremo anche programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma.

Al momento del lancio, su Disney+ saranno disponibili 25 originali esclusivi. Tra questi c’è l’attesissima serie The Mandalorian, prodotta e scritta da Jon Favreau, di cui è stato di recente rilasciato il trailer italiano.

Non dimentichiamo, inoltre, il lancio di High School Musical: The Musical: The Series! Stiamo parlando della versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo.

Ecco tutte le piattaforme dove è disponibile Disney Plus

Al momento del lancio, gli abbonati potranno vivere l’esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. Sarà possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti potranno fruire inoltre di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili. Sarà inoltre possibile impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.