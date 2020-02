The Mandalorian: il primo trailer italiano della serie Disney

Dopo essere sbarcata negli USA lo scorso novembre, The Mandalorian si prepara ad arrivare anche da noi. La data coincide con quella del lancio italiano di Disney+, attesa piattaforma con cui la Disney conta di rivoluzionare il mondo dei canali streaming.

Nell’attesa ecco il primo trailer italiano di The Mandalorian, serie live action legata all’universo di Star Wars prodotta da Jon Favreau e Dave Filoni. Oltre a questa nuova serie tv Disney+ proporrà anche la saga completa di Star Wars.

Guarda il trailer della serie:

The Mandalorian - Trailer Ufficiale | Dal 24 Marzo in streaming su Disney+

Watch this video on YouTube

La trama della serie:

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

LEGGI ANCHE: The Mandalorian su Disney+: Ecco le recensioni del primo episodio

Che cos’è Disney+:

Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme, per la prima volta. Il servizio di streaming sarà disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera dal 24 marzo al prezzo di €6.99 al mese/€69.99 all’anno.

Se desiderate maggiori informazioni sulla piattaforma e sui contenuti che saranno disponibili, date un’occhiata al sito ufficiale.

LEGGI ANCHE: Disney+: ecco tutto il catalogo completo con film e serie tv

Insomma, non ci resta che aspettare il 24 marzo per avere un primo assaggio di The Mandalorian e di tutta la sterminata offerta di Disney+.