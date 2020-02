Il Segreto chiuderà entro l’estate!

Gli abitanti di Puente Viejo si preparano a dire addio al pubblico italiano.

E’ ormai ufficiale Il Segreto, soap dei record, terminerà per sempre tra pochi mesi, dopo nove anni e più di 2300 puntate.

La notizia arriva da Antena 3, canale iberico di messa in onda di El Secreto de Puente Viejo sin dal febbraio 2011. Inizialmente ambientata nel 1865, Il Segreto ha raccontato intrighi e misteri della piccola comunità di Puente Viejo, nel nord della Spagna, attraversando i decenni ed arrivando ai primi vent’anni del 1900.

La casa di produzione ha tenuto a precisare che tutte le storie verranno chiuse, in modo tale da non lasciare nessun buco narrativo, e che alcuni personaggi “storici” ritorneranno in scena per salutare. In quest’ottica va dunque a collegarsi il ritorno a sorpresa di Emilia Ulloa (Sandra Cervera).

La cancellazione non è del tutto inaspettata, sebbene più volte smentita dagli addetti ai lavori, è dipesa molto probabilmente dal drastico calo di ascolti che la soap opera ha subito negli ultimi mesi (15.5% la media di tutti gli episodi, attualmente segna ascolti intorno al 10%).

¡Ha llegado el final! 😢 Tras 9 años de emisión, arrancamos nuestra última temporada… ¡que descubrirá nuestro gran secreto! 🤫 Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo 😊 #ElSecretoDePuenteViejo https://t.co/wUFXYdRI91 — El secreto de Puente Viejo (@esdpv) February 24, 2020

Non è stato ancora annunciato in che giorno verrà trasmessa l’ultima puntata de El Secreto de Puente Viejo, ma sul portale web Formula Tv è stato annunciato che la telenovela iberica giungerà a conclusione entro l’estate.

Gli spettatori italiani saluteranno i loro beniamini entro la fine di quest’anno, quando anche i 140 episodi di scarto che ci separano dalla Spagna saranno stati trasmessi su Canale 5, chiudendo così definitivamente la telenovela.