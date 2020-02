Amici 19 – Il Serale: ecco com’è la nuova casetta (VIDEO)

Venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5 e rigorosamente in diretta, abbiamo un appuntamento imperdibile con la prima puntata del Serale di Amici 19, condotto da Maria De Filippi. Ecco com’è la nuova casetta, svelata dall’aggiornatissima pagina Facebook Amici News.

La nuova casetta per tutti gli allievi del serale di Amici 19

Come ormai sappiamo, quest’anno non ci saranno le consuete squadre bianca e blu durante il serale di Amici 19. Per questo i concorrenti di questa edizione saranno vestiti tutti di nero! Verrà dunque abbandonata anche la classica distinzione visiva tra cantanti e ballerini adottata durante il pomeridiano, vestiti rispettivamente in nero e in bordeaux.

Ma non è questa l’unica novità del serale di Amici 19. Messe da parte le squadre, com’è logico, tutti i ragazzi vivranno in un’unica casetta. Ebbene, i concorrenti sono stati trasferiti nella “casona” subito dopo la registrazione dell’ultimo speciale, che è stato mandato in onda sabato 22 febbraio, che è risalente allo scorso venerdì pomeriggio. Si tratta di un alloggio spazioso e moderno, fedele allo stile delle precedenti edizioni ma con un’ampia tavolozza di colori per gli arredi.

Sarà qui che Gaia, Giulia, Nyv, Jacopo, Martina, Javier, Nicolai, Valentin, Talisa e Francesco dovranno convivere per le prossime settimane, preparandosi per le sfide che li attendono. Non essendoci le due squadre, resta però da scoprire quali saranno le dinamiche che movimenteranno ogni daytime, in vista della puntata in diretta.

Nelle precedenti edizioni, infatti, la fase serale di Amici era caratterizzata soprattutto dalla competizione tra i due team, oltre a quella tra i singoli concorrenti. Ecco il video che mostra in anteprima la nuova casetta del serale di Amici 19: