Disney+: tutte le novità del catalogo di maggio

Siete abbonati a Disney+ oppure state pensando di abbonarvi? Allora date un’occhiata a quello che la piattaforma streaming ha preparato per il mese di maggio per tutti i suoi abbonati. Non mancano i contenuti a tema Star Wars, visto lo Star Wars Day del 4 maggio, ma anche serie inedite come High School Musical e molto altro ancora.

Abbiamo selezionato per voi tutti i contenuti che vale la pena guardare. Siete pronti?

Ecco le più belle novità in arrivo a maggio su Disney+:

Toy Story 4 – In streaming dal 1° maggio

Ant Man and The Wasp– In streaming dal 15 maggio

The Mandalorian 1° maggio finale di stagione

High School Musical: The Musical: La Serie

Star Wars: The Clone Wars

Disney Gallery: The Mandalorian – In streaming dal 4 maggio

SparkShorts: Loop – In streaming dal 22 maggio: In Loop, due bambini in canoa durante il campeggio si ritrovano alla deriva in un lago. Non riescono a proseguire finché non trovano un nuovo modo per entrare in sintonia e vedere il mondo l’uno attraverso gli occhi dell’altro. Questo innovativo cortometraggio presenta il primo personaggio autistico non verbale Pixar.

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum

I Perché di Forky

Elena, Diventerò Presidente

Encore!

Disney Matrimoni da favola

Be Our Chef – Magie in Cucina

MAY THE FOURTH BE WITH YOU 4 Maggio – Festeggia lo Star Wars Day con Disney+: Il prossimo 4 maggio, i fan di Star Wars di tutto il mondo potranno festeggiare lo Star Wars Day su Disney+ grazie all’ampio catalogo di film e programmi dedicati a Star Wars disponibili sulla piattaforma.

10 Maggio – Festa della Mamma: Tanti film da guardare uno dopo l’altro per trascorrere insieme questa giornata speciale. Tra questi: Tarzan, La carica del 101, Ribelle, Quel pazzo venerdì, Bao e Inside Out.