Star Wars Day: tutte le novità dedicate ai fan della saga

Sono molte le novità dei prodotti legati al mondo di Star Wars che il prossimo 4 maggio festeggia lo Star Wars Day, l’evento mondiale nato spontaneamente dai fan per celebrare la saga galattica più amata di sempre. Dalle edizioni speciali per il quarantesimo anniversario dell’iconico film Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora, fino alle proposte ispirate a The Mandalorian, la serie evento live action disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.



Ecco tutti i prodotti che potrete acquistare per lo Star Wars Day:

Playset Lego® Star Wars™ A-Wing Starfighter

I fan di Star Wars possono unirsi all’Alleanza Ribelle nella lotta contro il lato oscuro, grazie all’iconico Starfighter A-wing del film Star Wars: Il Ritorno dello Jedi che arricchisce la LEGO® Star Wars™ Ultimate Collector Series. Il nuovo set è decorato con dettagli autentici e include un’esclusiva minifigure del pilota A-wing, che potrà essere facilmente rimosso grazie alla calotta removibile dell’astronave. Per la prima volta i costruttori potranno accedere alla cabina di pilotaggio molto dettagliata della nuova navicella spaziale.

Prezzo consigliato: €199,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Casco di Stormtrooper Star Wars di LEGO

Replica super dettagliata dell’iconico casco da Stormtrooper, per mettersi alla prova e rivivere le scene epiche della saga di Star Wars. Il misterioso look degli Stoormtrooper è fedelmente riprodotto con mattoncini LEGO e dettagli adesivi ed è corredato da una base con targa per esporlo in casa.

Prezzo consigliato: €59.99

Citazione: LEGO per Lucasfilm

Casco di Boba Fett Star Wars di LEGO

Replica del casco di Boba Fett, uno dei più pericolosi cacciatori di taglie della Galassia, da costruire ed esporre in casa. Questo set è il regalo perfetto per i fan grandi e piccoli di Star Wars e una grande sfida per i costruttori di Lego. Il kit riproduce le forme e i dettagli autentici dello splendido casco di Boba Fett, ricreati con i mattoncini LEGO.

Prezzo consigliato: €59.99

Citazione: LEGO per Lucasfilm

Special Boxset Star Wars Saga Home Video (DVD, Blu-Ray, 4K UHD)

Special Boxset per rivedere tutti i film dell’epica saga di Star Wars comodamente a casa. Disponibile in vari formati per garantire la visione a tutta la famiglia su qualsiasi dispositivo. Disponibili per la prima volta in assoluto tutti gli episodi in formato 4K UHD. Anche nelle versioni DVD e Blu-Ray, gli episodi dal I al V sono configurati con aggiornamento digitale del master. Il Boxset 4K include anche un libro illustrato con litografie iconiche.

Prezzo consigliato: DVD € 97,90 – Blu-Ray €129 – 4K UHD €229

Citazione: Lucasfilm – Walt Disney Home Video

Disponibile su Amazon

Peluche piccolo Il Bambino Star Wars: The Mandalorian Disney Store

“Il Bambino” è pronto a ricevere grandi abbracci e a vivere avventure intergalattiche in formato peluche piccolo. Nota anche come “Baby Yoda”, l’adorabile creatura, icona della cultura pop, compare nella serie Star Wars: The Mandalorian.

Prezzo al pubblico : €30.90

Citazione: Disney Store – shopDisney.it

Set da gioco personaggi deluxe Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora Disney Store

I piccoli Jedi potranno rivivere le epiche scene di Star Wars con qesto set da gioco di personaggi deluxe! Il set inclde 9 personaggi classici per celebrare il 40° anniversario di Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora.

Prezzo al pubblico: €35.90

Citazione: Disney Store – shopDisney.it

Pin Star Wars: May the 4th Be with You 2020 Disney Store

Questa splendida pin di Star Wars in edizione limitata è il regalo perfetto per celebrare lo Star Wars Day: May the 4th be with you! Non importa se al fianco del Primo Ordine o dell’Alleanza Ribelle, questa pin farà contenti tutti i fan!

Prezzo al pubblico: €14

Citazione: Disney Store – shopDisney.it

Tazza anniversario Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora Disney Store

Questa tazza di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora in versione anniversario è perfetta per godersi un momento di pausa prima di combattere al fianco del Primo Ordine o dell’Alleanza Ribelle! Perfetta per tutti i fan di Star Wars, questa tazza celebra il 40° anniversario del film.

Prezzo al pubblico: €15

Citazione: Disney Store – shopDisney.it

Action Figure Die-Cast Droide Imperial Probe Élite Series Disney Store

Progettati per esplorare lo Spazio più profondo, i droidi Imperial Probe sono utilizzati sia per scopi militari che scientifici. Perfetta per catturare anche i cacciatori più tenaci, questa Action Figure darà un tocco classico alle collezioni dei fan di Star Wars.

Prezzo al pubblico: €36

Citazione: Disney Store – shopDisney.it

Felpa Spirit Jersey “Il Bamino” Star Wars: The Mandalorian Disney Store

Questa felpa Spirit Jersey ispirata alla serie Disney+ Star Wars: The Mandalorian è perfetta per i fan dell’icona pop “Il Bambino”, anche noto come Baby Yoda. In arrivo da una galassia lontana, la comoda felpa è decorata con una stampa a sbuffo fronte/retro.

Prezzo al pubblico: €60

Citazione: Disney Store – shopDisney.it

LEGGI ANCHE: Star Wars Day: ecco l’omaggio programmato da Disney+

Peluche Il Bambino Star Wars: The Mandalorian di Mattel

Morbido peluche in vinile da 28cm ispirato a uno dei personaggi più amati della serie Disney+ Star Wars: The Mandalorian.

Prezzo consigliato : €39.99

Citazione: Mattel per Lucasfilm

Disponibile su Amazon

Casco elettronico di Boba Fett Star Wars: The Black Series di Hasbro

L’Impero colpisce ancora con questo casco elettronico di Boba Fett della linea Star Wars: The Black Series di Hasbro. Questo imperdibile oggetto da collezione è arricchito con decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato all’iconico film. Include un visore mobile corredato di flash a LED e un display HUD rangefinder illuminato, con cui riprodurre le avventure galattiche del cacciatore di taglie.

Prezzo consigliato: €139.99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm.

Esclusiva Amazon

Figure Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora – 40° anniversario – Star Wars: The Black Series di Hasbro

Assortimento di Figure da 15cm Star Wars: The Black Series di Hasbro per celebrare il 40° anniversario di Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora. Decorate con dettagli e design ispirati al film, le Figure sfoggiano tutta la qualità e il realismo ricercati dai veri fan di Star Wars. Queste Figure da esposizione sono ispirate al film Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora e includono la Principessa Leia, Luke Skywalker Bespin, Han Solo, Yoda e un pilota di AT-AT. Skywalker, R2-D2, Lando Carlisian, il pilota dell’Imperial TIE Fighter e il Soldato Ribelle.

Prezzo consigliato: €24.99 cad.

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Disponibile su Amazon

Action Figure Droide Imperial Probe deluxe Black Series di Hasbro

Con questa Action Figure deluxe Star Wars: The Black Series di Hasbro ispirata al droide Imperial Probe, i fan potranno celebrare il 40° anniversario di Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora. Progettati per esplorare lo Spazio più profondo, i droidi Imperial Probe sono temibili esploratori e cacciatori. Questa Action Figure è corredata da uno stand che permette ai fan di esporlo nella propria collezione di Star Wars. Finemente decorato come il droide del film Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora,l’Imperial Probe deluxe da 15cm presenta dettagli premium e diversi punti di articolazione.

Prezzo consigliato: €36.99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Esclusiva Amazon

Personaggi in vinile Star Wars Pop! di Funko – Luke su Thaun Thaun e Darth Vader in meditazione

Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora.Ecco i nuovissimi personaggi in vinile Pop! di Funko della serie Star Wars per celebrare il quarantesimo anniversario del film.

Prezzo consigliato: € 29,99

Citazione: Funko per Lucasfilm

Personaggi in vinile Star Wars Pop! di Funko – Capanna di Yoda e Han Solo e Leia

Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora.Ecco i nuovissimi personaggi in vinile Pop! di Funko della serie Star Wars per celebrare il quarantesimo anniversario del film.

Prezzo consigliato: €34,99 / € 29,99

Citazione: Funko per Lucasfilm

Personaggi in vinile Star Wars Pop! di Funko – Luke in training e Han Solo nella Carbonite

Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora.Ecco i nuovissimi personaggi in vinile Pop! di Funko della serie Star Wars per celebrare il quarantesimo anniversario del film.

Prezzo consigliato: € 14,99

Citazione: Funko per Lucasfilm

Spazzolini elettrici Oral-B Star Wars

Spazzolino elettrico Oral-B Vitality Kids (Darth Vader)

Prezzo consigliato : €23.90

Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 Junior (Stormtrooper)

Prezzo consigliato : €59.90

Citazione: Oral-B per Lucasfilm

Star Wars Piccole Stories per Grandi Eroi di Giunti

Questo titolo contiene 12 storie dedicate alla saga completa di Star Wars, più 3 spin off. Le illustrazioni a colori, i testi semplici e la font ad alta leggibilità, rendono questo libro perfetto per le prime letture indipendenti. I giovani appassionati di Lucas potranno così rivivere le spettacolari avventure della saga stellare e imparare dai loro personaggi preferiti ad essere gli eroi di domani! Età di lettura: da 5 anni.

Prezzo consigliato : €13.90

Citazione: Giunti per Lucasfilm

Disponibile su Amazon

Le Più Belle Storie di Star Wars di Giunti

Pensato per gli appassionati di Star Wars, questo ricco volume contiene la grafic novel della saga stellare. In questo fedele adattamento dei film di George Lucas, la maggior parte delle vignette ripropone le scene delle pellicole, con dialoghi fedeli a quelli originali. Inoltre la prima pagina di ogni storia riporta i titoli di testa dei film.

Prezzo consigliato : €9.90

Citazione: Giunti per Lucasfilm

Disponibile su Amazon

Guarda la galleria dei prodotti per lo Star Wars Day: