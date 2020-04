Charli D’Amelio sta per debuttare al cinema: ecco in quale film!

Charli D’Amelio è alle prese con il suo debutto cinematografico doppiando Tinker nel nuovo film d’animazione intitolato StarDog e TurboCat.

JustJared.it ha condiviso in esclusiva la premiere del trailer per dare un assaggio del film in arrivo. Ecco una sinossi della pellicola:

“Quando un gatto geniale di nome Felix e un fedele cane, Buddy, decidono di mettersi sulle tracce del loro padrone perduto scoprono non solo il potere del lavoro di squadra e dell’amicizia ma, lungo la strada, dei loro superpoteri interiori”.

Il film d’animazione vede oltre a Charli D’Amelio altre star che prestano la loro voce ai personaggi di StarDog e TurboCat. Troviamo Luke Evans, Nick Frost, Gemma Arterton and Bill Nighy. Il film sarà acquistabile su Directv Cinema dal prossimo 21 maggio.





Charli d’Amelio, recentemente, ha partecipato anche alla registrazione del brano We’re all in this together, colonna portante del film High School Musical. Il Disney Family Singalong è infatti stata un’occasione per riportare insieme il cast del film originale Disney Channel, diventato cult per un’intera generazione.

Così facendo, la ragazza si è unita fra gli altri a Vanessa Hudgens, a Corbin Bleu, ad Ashley Tisdale e a tutti gli altri attori del cast. Non è chiaro (e non siamo gli unici a chiedercelo) il motivo per cui Charli sia stata inserita in questo progetto.

La tiktoker non ha infatti, almeno ad oggi, partecipato ad alcun programma targato Disney. Charli d’Amelio ha però confermato l’arrivo di un reality show che parlerà della sua famiglia. Non è a questo punto da excludere che la trasmissione sia stata prodotta da Disney e che, chissà, possa presto andare in onda su Disney Plus!