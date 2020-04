Ariana Grande e Justin Bieber faranno uno speciale annuncio. Di che si tratta?

Ariana Grande e Justin Bieber hanno qualcosa in mente per i propri fan. Ad annunciarlo è stato il cantante di Yummy che con un post su Twitter ha dichiarato di avere importanti novità. Subito gli ha fatto eco l’ex stellina di Nickelodeon, facendo intendere che anche lei sarà presente per questo speciale annuncio.

Ecco il possibile annuncio di Ariana Grande e Justin Bieber

Come potrete vedere dai tweet scambiati tra i due, Justin ha così introdotto il discorso:

Domani un annuncio speciale alle 10 am pst (ore 19 italiane)

Subito Ari ha risposto:

Ci vediamo lì tutti

Non è chiaro se questo progetto coinvolgerà anche altre star che hanno come manager Scooter Braun o soltanto loro due. Ciò che sappiamo e che Ariana, durante questo periodo di quarantena ha registrato nuova musica, e anche Justin si è dedicato molto a comporre.

Potrebbe trattarsi quindi di un nuovo singolo, una collaborazione che i fan sognavano da tempo oppure, visto il momento particolare, magari hanno unito le forze per qualche progetto di beneficenza. In questo periodo soprattutto la cantante di Thank U Next ha cercato di dare supporto a molte associazioni, sia americane che non.

Non ci resta quindi che aspettare domani per avere le idee chiare su questo nuovo speciale annuncio che siamo sicuri non ci lascerà delusi.

see u there everybody 🖤 https://t.co/D5KPxIwZ3L — Ariana Grande (@ArianaGrande) April 30, 2020

I fan intanto stanno invadendo di Twitter con commenti e altro, e c’è trepida attesa per questa novità che si prospetta ghiotta.