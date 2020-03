Disney+: il catalogo si arricchisce con il classico d’animazione Mulan

Con il passare dei giorni il catalogo di Disney+ si sta arricchendo sempre più. Come vi avevamo fatto notare anche noi, al momento del lancio c’erano alcune mancanze che sicuramente si colmeranno nei prossimi tempi. Uno dei film che i fan hanno sin da subito richiamato a gran voce è stato Mulan, apparso proprio oggi su Disney+ per la gioia di tutti.

Ma non è solo questo il motivo per cui l’amatissimo Classico Disney+ del 1998 ha fatto notizia. Come sappiamo la Disney aveva in serbo anche il remake il live action di Mulan, la cui uscita era proprio prevista per questi giorni.

Purtroppo a causa del Coronavirus la data è slittata, come vi abbiamo già raccontato. Vedere Mulan su Disney+ ci sembra perciò un ottimo modo di aspettare la sua controparte in live action.

Ovviamente ci auguriamo che per l’estate l’allerta sia rientrata. Tuttavia già si parla del fatto che la Disney possa distribuire tramite Disney+ alcuni film che inizialmente erano destinati al cinema e che, a causa del COVID-19, sono ancora in fase di stallo.

Uno di questi è Onward, l’ultimo film della Disney Pixar che in Italia doveva arrivare i primi di marzo ma la cui uscita è stata immediatamente fermata dalla pandemia. Già la scorsa settimana si vociferava sul fatto che la major potrebbe decidere di distribuirlo tramite la sua piattaforma.

Onward negli USA è uscito ma in Italia, così come in altri paesi, le persone non hanno fatto in tempo a vederlo. Poterlo vedere su Disney+ potrebbe essere senza dubbio una soluzione molto interessante… e un incentivo in più ad abbonarsi per coloro che non l’hanno ancora fatto. Ne vale la pena!