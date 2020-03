Mulan: audio, testo e traduzione di Loyal Brave True di Christina Aguilera

Come avevamo già annunciato Christina Aguilera avrebbe partecipato alla colonna sonora del live action di Mulan con un inedito e la re-incisione di Reflection. Oggi, a sorpresa, è stato rilasciato Loyal Brave True il nuovo bravo inedito che farà parte della colonna sonora. Il titolo è ispirato al mantra di Mulan: “Leale Coraggiosa Vera”.

Mulan uscirà nei cinema a partire dal 26 marzo.

Ascolta la canzone di Christina Aguilera tratta dalla colonna sonora di Mulan:

Leggi il testo:

War is not freedom

Over my shoulder

I see a clearer view

All for my family

Reason I’m breathing

Everything to lose

Should I ask myself in the water

What a warrior would do?

Tell me underneath my armor

Am I loyal, brave, and true?

Am I loyal, brave, and true?

Losing is easy

Winning takes bravery

I am a tiger’s fool

Out in the open

No one to save me

The kindest of whispers are cruel

Should I ask myself in the water

What a warrior would do?

Tell me underneath my armor

Am I loyal, brave, and true?

Am I loyal, brave, and true?

Cold is the morning

Warm is the dream

Chasing the answers

‘Til I can’t sleep

Will I be stronger

Or will I be weak

When you’re not with me?

Who am I without my armor

Standing in my father’s shoes?

All I know is that it’s harder

To be loyal, brave, and true

Leggi la traduzione:

La guerra non è libertà

Oltre la mia spalla

Ho una visione più chiara

Tutto per la mia famiglia

Ragione che respiro

Tutto da perdere

Dovrei chiedermi in acqua

Cosa farebbe un guerriero?

Dimmi sotto la mia armatura

Sono leale, coraggiosa e vera?

Sono leale, coraggiosa e vera?

Perdere è facile

Vincere richiede coraggio

Sono una tigre pazza

Là fuori

Nessuno che mi salvi

I sussurri più gentili sono crudeli

Dovrei chiedermi in acqua

Cosa farebbe un guerriero?

Dimmi sotto la mia armatura

Sono leale, coraggiosa e vera?

Sono leale, coraggiosa e vera?

Freddo è il mattino

Caldo è il sogno

Inseguendo le risposte

Fino a quando non riesco a dormire

Sarò più forte

O sarò debole

Quando non sei con me?

Chi sono io senza la mia armatura

In piedi nei panni di mio padre?

Tutto quello che so è che è più difficile

Essere leali, coraggiosi e veri