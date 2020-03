Offline è il nuovo singolo di Dandy Turner feat. Biondo

Venerdì 27 marzo esce Offline, il nuovo singolo di Dandy Turner Feat. Biondo. Brano che segna la collaborazione tra i due giovani artisti romani.

Offline Feat. Biondo è un brano trap – alternative autentico e diretto che racconta di una relazione complicata dall’insicurezza, dalla paura, quando basterebbe un atto di fiducia per stare bene.

Dandy Turner e Biondo sono due artisti coetanei, innamorati delle varie sfumature dell’hip hop, la trap e l’R’n’B. Entrambi romani, sono particolarmente legati alla propria città, a cui fanno spesso riferimento nei loro brani. Da Sei bella come Roma e Troppi sguardi di Dandy Turner, vere e proprie fotografie dei giovani romani, al Roof Garden di Biondo dal quale si vede tutta Roma. Gli artisti raccontano con un linguaggio moderno di rapporti e sentimenti, con la capitale sullo sfondo.

Dandy Turner e Biondo, biografia dei due artisti

Dandy Turner (classe 1999, Roma) è Nicholas Lucarini, nato e cresciuto nella periferia est di Roma. Nel febbraio 2019 esce il singolo Troppi Sguardi, il cui videoclip, da subito virale, porta il brano ad arrivare primo nella celebre classifica VIRAL DI SPOTIFY. Nel dicembre 2019 pubblica Sei Bella come Roma, che riscuote da subito un grande successo, raggiungendo oltre i 6 milioni di visualizzazioni/ascolti.

Biondo (classe 1998, Roma) è Simone Baldasseroni, artista di musica hip hop, alternative R‘n’B . Nel 2015 pubblica il suo primo videoclip musicale Quattro Mura, che incontra da subito il favore del pubblico e i singoli Dejavu e La mia ex Chiama. Nel 2017 entra a fare parte del cast di Amici di Maria De Filippi, per poi pubblicare il singolo Roof Garden. Nel 2018 Biondo viene premiato con un Music Award per le ottime vendite del suo album Dejavu, certificato disco d’oro. Nel novembre 2018 Biondo pubblica il suo secondo album Ego. Nel 2019 pubblica il singolo Avec Moi con Emma Muscat.