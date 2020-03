La Sirenetta: nel live action ci saranno 4 nuove canzoni

Come vi abbiamo già rivelato qualche giorno fa, le riprese del live action de La Sirenetta sono ferme a causa dell’emergenza del Coronavirus. Sebbene non vi siano stati casi all’interno della troupe, la Disney ha preferito interrompere la lavorazione per motivi di sicurezza.

Come spesso accade però la colonna sonora aveva trovato una sua forma. Lo conferma Alan Menken, compositore Premio Oscar, che è tornato a lavorare sull’iconica partitura all’epoca composta insieme a Howard Ashman. Intervistato al The Rosie O’Donnel Show il compositore ha rivelato che la colonna sonora del live action de La Sirenetta è completa, ma non solo.

Oltre ai brani iconici che tutti conoscono pare ci siano 4 nuove canzoni. Una di queste potrebbe essere un solo del principe Eric, il quale nel film d’animazione non aveva un momento canoro a lui dedicato. Menken ha rivelato di essere anche al lavoro sulla colonna sonora dell’adattamento teatrale di Hercules (che presto vedremo in live action) e su quella del sequel di Come d’incanto, Disenchanted.

Cosa sappiamo sul film:

Atteso per febbraio 2021 La Sirenetta ha iniziato la pre-produzione ormai da qualche mese. Tuttavia per completare il film ci vorrà del tempo, dunque aspettiamo di sapere se la data d’uscita resterà invariata o meno.

Nel cast del film vedremo Halle Bailey nei panni di Ariel e Jonah Hauer-King in quelli di Eric. A fianco a loro anche Melissa McCarthy nei panni di Ursula, Javier Bardem in quelli di Re Tritone mentre Daveed Digs sarà Sebastian.

Diretto da Rob Marshall, La Sirenetta è l’omonimo remake dell’amatissimo classico Disney del 1988 con cui viene fatto canonicamente iniziare il Rinascimento Disney – epoca d’oro durata per tutti gli anni ’90. Quest’ultimo film era stato diretto dai grandissimi John Musker e Ron Clements i quali avevano riletto la famosissima favola di Andersen.