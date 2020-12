Disney+: ecco tutto il catalogo dei film da vedere in streaming

Il Natale è alle porte e il catalogo di Disney+ si arricchisce di nuovi titoli a tema. In attesa di mettersi comodi e guardali tutti ecco un bellissimo trailer che riassume tutta l’offerta.

Nella collezione “I titoli delle feste” ce n’è per tutti i gusti, dai classici più amati come Mamma, ho perso l’aereo e Santa Clause fino agli attesissimi Disney+ Originals LEGO Star Wars – Christmas Special, che ha debuttato lo scorso 17 novembre, High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, in arrivo l’11 dicembre, Fata Madrina Cercasi, disponibile da ieri, venerdì 4 dicembre, e On Pointe – Sogni in ballo in streaming dal 18 dicembre. La collezione include anche gli episodi di Natale delle 30 stagioni presenti su Disney+ de I Simpson, oltre ai classici di alcune delle serie più popolari di Disney Channel e Disney Junior.

Mentre fuori arriva l’inverno, i film in anteprima su Disney+ di questa stagione scaldano il cuore e riuniscono le famiglie con nuovi titoli come Black Beauty: Autobiografia di un cavallo, disponibile dallo scorso 27 novembre, Safety: Sempre al tuo fianco, che debutterà sulla piattaforma l’11 dicembre e Soul che arriverà nel giorno di Natale, il 25 dicembre.

E come regalo per l’Epifania, dal 6 gennaio sbarcherà sulla piattaforma di streaming anche Onward – Oltre la Magia, il film d’animazione targato Disney e Pixar che racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

La collezione completa “I titoli delle feste” include:

Disney+ Originals

LEGO Star Wars – Christmas Special – Disponibile in streaming

La Storia di Olaf – Disponibile in streaming

Noelle – Disponibile in streaming

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale – Disponibile dall’11 dicembre

Ceppo di Natale del Castello di Arendelle – Disponibile in streaming

I film delle Feste

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

Mamma, ho perso l’aereo

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Mamma, ho preso il morbillo

Santa Clause

Che fine ha fatto Santa Clause?

Santa Clause è nei guai

Festa in casa Muppet

Le Cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio

While you were sleeping

Nightmare Before Christmas

Topolino e la Magia del Natale

A Christmas Carol (2009)

Topolino – Strepitoso Natale!

Zampa 2 – I cuccioli di Natale

Miracolo nella 34ª strada (1947)

Miracolo nella 34ª strada (1994)

Buon anno con Winnie the Pooh

Disney’s Fairytale Weddings: Holiday Magic

Decorating Disney: Holiday Magic

La Bella e la Bestia – Un magico Natale

Supercuccioli a Natale – Alla Ricerca di Zampa Natale

Il più bel regalo di Natale

Zampa e la magia del Natale

Un magico Natale

A casa per Natale

Babes in Toyland

Natale2.com

La stella di Natale

Miracolo a tutto campo

12 volte Natale

Richie Rich’s Christmas Wish

Un Natale perfetto

Cantando sotto il vischio

Life-Size 2

Three Days

Una promessa è una promessa

Frozen – Le Avventure di Olaf

L’albero di Natale di Pluto

Lanny & Wayne: Missione Natale

Lanny & Wayne: Buoni Vs cattivi

Lanny & Wayne: Missione Natale

L’era Natale

Papà Natale

Marvel Super Hero Adventures: Combattimento Glaciale

Natale a casa Simpson

“Un Natale da cani” (S1E1)

“Marge non essere orgogliosa” (S7E11)

“Miracolo su Evergreen Terrace” (S9E10)

“A Natale ogni Spassolo vale” (S11E9)

“Tormenti di neve” (S12E8)

“Lei di poca fede” (S13E6)

“Pace, quiete e chili” (S14E18)

“Tutti più buoni a Natale” (S15E7)

“Natale riveduto e corretto” (S17E9)

“Kill Gil, Volumi 1 e 2” (S18E9)

“The Burns and the Bees” (S20E8)

“La battaglia prima del Natale” (S22E8)

“Vacanze di un passato futuro” (S23E9)

“Il blues del bianco Natal” (S25E8)

“Non sarò a casa per Natale” (S26E9)

“Merry Kustmas” (S28E10)

“Gone Boy” (S29E9)

“È la trentesima stagione” (S30E10)

Disney Channel a Natale

Raven – “Regali di Natale” (S1E19)

Zack e Cody al Grand Hotel – “Natale al Tipton” (S1E21)

Kim Possible – “Un Natale molto possibile” (S2E13)

Phineas e Ferb – “Un Natale anche per Danville!” (S2E22)

Phineas e Ferb – “Un Natale in famiglia di Phineas e Ferb!” (S3E17)

Phineas e Ferb – “Acrobazie sul ghiacchio / Felice anno nuovo!” (S4E2)

Buona Fortuna Charlie – “Buona Fortuna Jessie: Natale a New York” (S4E17)

Buona Fortuna Charlie – “Il talent show natalizio” (S3E21)

Jessie – “Natale in casa Ross” (S1E8)

Jessie – “Buona Fortuna Jessie: Natale a New York” (S3E7)

Girl Meets World – “Riley e la famiglia per la feste” (S1E16)

Girl Meets World – “Riley e il Natale di Maya” (S3E18)

Zack e Cody sul ponte di comando – “Il Natale di London” (S3E15)

Bizaardvark – “L’elfo furente” (S1E17)

Bizaardvark – “Il malvagio robot di Natale” (S2E13)

Austin & Ally – “Sviste & Vischio” (S3E5)

Austin & Ally – “Tutti insieme e tanti auguri” (S2E6)

Big Hero 6 – La Serie – “Il regalo” (S2E18)

K.C. Agente Segreto – “Il regalo di Natale di K.C.” (S1E27)

Lilo e Stitch – “Puntale” (S1E21)

Liv e Maddie – “Capodanno con i Rooney!” (S2E7)

Ultimate Spider-Man – “Incubo di Natale” (S3E11)

Avengers Assemble – “Resa dei conti a capodanno” (S4E14)

I Guardiani della Galassia – “Canto di Natale” (S1E26)

Kickin’ it – A colpi di karate – “Lo spirito del Natale” (S2E24)