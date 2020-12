Natale 2020: i film Warner da guardare in streaming e in home video

Quest’anno Warner Bros. Home Entertainment si prepara a portare il Natale 2020 direttamente a casa dei propri fan con tante proposte pensate per tutti i gusti.

La major propone infatti un ricco catalogo di offerte, da guardare comodamente sul divano: sia in home video che in streaming. Un modo un po’ diverso per sopperire alla mancanza delle sale cinematografiche durante queste festività natalizie.

Si parte con l’atteso arrivo in digitale di “In Vacanza su Marte”, il nuovo film di Neri Parenti, con Christian De Sica e Massimo Boldi, che sarà disponibile per il noleggio e l’acquisto in digitale dal 13 dicembre. Il film segna il ritorno del duo comico per questo Natale 2020, famoso per aver portato al successo la commedia italiana proprio durante il periodo natalizio.

Attesa anche per “Tenet”, il film scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan, e uscito nelle sale quest’anno durante la “tregua” dei mesi estivi.

In arrivo in digitale dal 15 dicembre, e “Le Streghe”, il film diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis, tratto dall’amato racconto di Roald Dahl e interpretato dalle meravigliose Anne Hathaway e Octavia Spencer, che dopo il debutto premium sarà disponibile su tutte le principali piattaforme dall’8 dicembre.

Occhi puntati anche su Joker, che ritorna dal 9 dicembre con l’esclusivo cofanetto in edizione limitata “Joker Collector’s Edition”. Non mancano poi i grandi classici, in particolare l’atteso arrivo, per la prima volta in 4K UHD de “I Goonies” film cult anni ’80.

Un’offerta varia per tutti, più grandi e più piccoli, per una serie di titoli che vi faranno compagnia durante le serate e i pomeriggi delle feste del Natale 2020. Insomma, una bella occasione per guardare o riguardare dei bei titoli in attesa di tornare a emozionarci nel buio della sala.