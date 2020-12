Soul: il nuovo sneak peek in attesa dell’uscita del film

Manca ormai poco all’uscita di Soul su Disney+ e l’hype è davvero altissimo. Molte persone gridano già al capolavoro e sono entusiaste delle anticipazioni rilasciate online dalla Disney Pixar.

L’ultima di queste, dal titolo My Neightborhood (Il mio vicinato), è dedicata all’ambientazione del film: il quartiere di New York in cui vive Joe Gardner. Una comunità multietnica che ricorda molto i quartieri di una volta, in cui tutti ti conoscono ed è facile sentirsi accolti come a casa.



Lo spirito di comunità è infatti una delle grandi tematiche che saranno affrontante in Soul.

Nella clip intervengono i doppiatori originali del film: Jamie Foxx, Angela Bassett, Tina Fey e il cantautore americano Questlove.

Soul sarà disponibile in streaming solo su Disney+ a partire dal 25 dicembre.

La trama del film

Vi siete mai chiesti da dove provengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Che cosa vi renda davvero voi stessi? Soul accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici per trovare le risposte alle domande più importanti della vita.

Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono le proprie personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.