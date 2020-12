Dash & Lily recensione: Un natale tra libri, indovinelli e primi amori

Qualche settimana fa vi avevamo parlato della serie Netflix Dash & Lily tratta dall’omonimo libro. Una serie leggera, divertente che ricrea in otto episodi l’atmosfera natalizia che quest’anno mancherà a molti. Ecco una breve recensione

La protagonista femminile ovvero Lily è una ragazza romantica, un po’ stramba e con vestiti originali che cuce a mano e di cui va molto fiera. Non ha mai baciato un ragazzo e dopo una brutta delusione alle scuole medie non ha più frequentato molto i suoi coetanei. Ama leggere e scrivere ed è lei a “sfidare” Dash con una caccia al tesoro letteraria.

Dash e Lily sono dei solitari per motivi diversi e se lei con la sua stravaganza risulta subito simpatica lui ha spesso un atteggiamento burbero e altezzoso. I due trascorreranno il periodo natalizio come amici di penna, scrivendosi pensieri più o meno profondi. Gli otto brevi episodi, di circa mezz’ora l’uno, scorrono velocemente e il ritmo è ottimo per il binge-watching.

Una serie leggera, divertente che offre un’evasione romantica in un anno in cui lo spirito natalizio manca. Nel finale poi il cameo di Nick Jonas e fratelli è piacevole. Non dimentichiamo poi che anche se non in maniera approfondita non mancano le tematiche delle minoranze etniche e dell’omosessualità. Insomma se avete voglia di qualche ora in leggerezza, senza troppe pretese, è una serie che ci sentiamo di consigliare.