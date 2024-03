Kinds of Kindness: tutto sul film di Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos non ha intenzione di fermarsi. Fresco del successo di Povere Creature!, film che ha fatto guadagnare a Emma Stone il suo secondo Oscar come Miglior Attrice Protagonista, il regista greco è già focalizzato sul suo nuovo progetto Kinds of Kindness annunciato da Searchlight Pictures e che vedrà nel cast alcuni degli interpreti più interessanti del panorama attuale, tra cui la stessa Emma Stone che torna a collaborare con Lanthimos per la terza volta.

Il trailer del film

Quando esce il film

Per ora l’uscita del film non è stata programmata. Il film arriverà nelle sale italiane prossimamente.

La trama del film

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Il cast del film

Nel cast di Kinds of Kindness vedremo la già citata Emma Stone oltre a Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

