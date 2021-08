Crudelia 2: Emma Stone confermata per il sequel del live action

Pochissimo tempo dopo l’arrivo di Crudelia la Disney aveva annunciato che il live action dedicato al villain avrebbe avuto un sequel. Ora, stando a quanto riportato da Variety, abbiamo anche la conferma che stavamo aspettando di più. Emma Stone sarà in Crudelia 2 e vestirà ancora i panni di Cruella DeVil.

LEGGI ANCHE: Crudelia: la recensione del live action rock con Emma Stone

L’accordo tra l’attrice Premio Oscar e la major sembra essersi concluso con successo, tuttavia non è ancora chiaro quando si inizierà a lavorare sul film. Una cosa è certa: sicuramente non vedremo Crudelia 2 prima di un paio d’anni. Resta la curiosità sul tipo di distribuzione che la Disney sceglierà per questo secondo film.

Come ricorderete Crudelia sarebbe dovuto uscire soltanto nei cinema ma, a causa del COVID-19, è stata poi scelta una distribuzione mista tra sale cinematografiche e Disney+.

Nel caso in cui l’abbiate ancora visto il film è disponibile in streaming sulla piattaforma.

A proposito del film

Diretto da Craig Gillespie. il film è interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award Emma Stone ed Emma Thompson.

Crudelia racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon). Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, il film segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni.

Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.