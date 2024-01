Povere Creature! tutto sul film con Emma Stone

Dopo essere stato presentato allo scorso Festival di Venezia, dove aveva vinto il Leone d’Oro, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos si prepara a debuttare anche nelle sale italiane fresco di vittoria ai Golden Globe. Il film si è infatti aggiudicato due statuette per le categorie come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy Emma Stone, la quale è tornata a lavorare con il regista dopo La favorita.

Povere Creature! arriverà nei cinema il 25 gennaio.

Il trailer del film

La trama del film

Povere Creature! racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e l’emancipazione.

Il cast di Povere Creature!

Diretto da Yorgos Lanthimos, il film è interpretato da Emma Stone, (La favorita, La La Land), Willem Dafoe (The Lighthouse, The French Dispatch) e Mark Ruffalo (Il caso Spotlight, Foxcatcher – Una storia americana). Insieme a loro Ramy Youssef (Ramy, Mr. Robot), Christopher Abbott (Black Bear, Possessor), Jerrod Carmichael (The Carmichael Show), Hanna Schygulla (Ai confini del paradiso), Kathryn Hunter (Macbeth) e Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood, Maid).

Il film è l’adattamento del romanzo omonimo dello scrittore scozzese Alasdair Gray pubblicato per la prima volta nel 1992.

