Per rinascere è il nuovo libro di Valeria Vedovatti, trama e dove acquistarlo

Valeria Vedovatti ha deciso di raccontare la parte più profonda e nascosta di se stessa nel suo nuovo libro, intitolato Per Rinascere. Edito da Rizzoli, il secondo progetto letterario, disponibile in preorder verrà pubblicato il prossimo 15 giugno.





Trama di Per Rinascere di Valeria Vedovatti

Le vacanze in montagna sono una noia mortale per Gioia, ma non ha altra scelta: sua mamma ha bisogno di passare un po’ di tempo con lei per ricucire il loro rapporto. Così, in men che non si dica, Gioia lascia Palermo, il fidanzato Alex e le sue amiche per recarsi in un hotel tra le cime innevate, dove l’età media della clientela ricorda quella di una casa di riposo. Ma proprio quando ha perso le speranze di incontrare qualche suo coetaneo, scorge una ragazza dal volto famigliare… Dove può averla già vista? Ma certo, su Instagram! Si tratta di Valeria Vedovatti, la famosa influencer. Peccato che a Gioia le influencer non piacciano per niente, le sembrano un po’ tutte uguali, superficiali e vanitose. Ma le sue amiche insistono, vogliono che si procuri una videodedica di Valeria, in cambio controlleranno Alex a una festa. Non le resta che accettare l’offerta. Avere a che fare con Valeria, però, si rivela molto meno noioso del previsto e ben presto Gioia si renderà conto che dietro la ragazza che agli occhi di molti può sembrare perfetta si nasconde un lato che sono in pochi a conoscere, e che i momenti di fragilità in cui il buio ci avvolge non risparmiano nessuno. In un’incredibile avventura tra la neve, baite abbandonate e pericoli dietro l’angolo, il loro incontro cambierà per sempre la vita di entrambe, perché il segreto che nasconde Valeria ha una forza strabiliante. E non importa cosa ti è successo, l’importante è rialzarsi. Per rinascere.

Valeria Vedovatti nata a Lugano nel 2003 nel 2017 ha aperto il suo canale YouTube, per condividere le sue giornate. Ben presto è diventata una delle influencer più giovani e più seguite del web. Come stai? (2019) è il suo primo (foto)romanzo.